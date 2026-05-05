Al Met Gala 2026, Heidi Klum ha attirato l’attenzione con un look che ha fatto molto discutere. La modella si è presentata come una vera e propria scultura vivente, ispirata all’arte italiana, in linea con il tema della serata, “Fashion Is Art”. La sua trasformazione ha suscitato commenti tra i presenti e sui social, diventando uno dei momenti più noti della manifestazione.

Tra i look più commentati del Met Gala 2026 c’è senza dubbio quello di Heidi Klum, che ha portato il tema della serata, “ Fashion Is Art ”, all’estremo, trasformandosi letteralmente in una impressionante “scultura vivente”. I video e le foto dell’apparizione della modella all’evento newyorkese sembrano immagini realizzate in AI. ma non lo sono! Heidi Klum looking like AI in her outfit #metgala. One of the worse outfits of the night pic.twitter.combgK5LrP0ee — TMAK (@tmakworld01) May 4, 2026 Niente stilista tradizionale questa volta: Klum ha collaborato con Mike Marino, già suo storico complice nei celebri travestimenti di Halloween. Il risultato è un look costruito come un’opera d’arte, realizzato con un mix di latex e spandex modellati direttamente sul corpo per creare l’illusione di una statua di marmo scolpito.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Heidi Klum al Met Gala 2026 sconvolge tutti: si trasforma in una statua vivente ispirata all’arte italiana

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