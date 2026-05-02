Omicidio a Ibiza | convalidato l' arresto per il presunto omicida di Francesco

È stato convalidato l’arresto di un uomo di 36 anni, residente a Pagani e impiegato a Ibiza, che viene sospettato dell’omicidio di Francesco Sessa. La vittima è un uomo di 36 anni. L’arresto è stato convalidato dopo le indagini iniziali condotte dalle forze dell’ordine. La vicenda riguarda un episodio di violenza avvenuto sull’isola spagnola.

E' stato convalidato l'arresto dell'omicida di Francesco Sessa 36enne di Pagani che lavorava ad Ibiza. Come è noto, il giovane è morto per una coltellata al torace: la Guardia Civil è arrivata troppo tardi. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, è.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Omicidio Franco Sessa a Ibiza, arrestato il presunto omicida: è un 45enne originario di AvellinoAgenti della Guardia Civil delle Baleari hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio di Franco Sessa, 35 anni, avvenuto mercoledì pomeriggio in... Omicidio Francesco Sessa ad Ibiza: arrestato il presunto assassinoLa Guardia Civil ha arrestato il presunto autore dell’accoltellamento che mercoledì pomeriggio ha causato la morte di un giovane italiano a Ibiza,... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Sessa ucciso a Ibiza con una coltellata, il giudice valuta la posizione di un indagato; Ibiza, arrestato l’assassino di Francesco Sessa: è un 45enne di Avellino; Omicidio Sessa a Ibiza: un sospettato atteso davanti al giudice, indagini ancora aperte. Francesco Sessa ucciso a Ibiza, arresto convalidato: il presunto omicida, un 45enne italiano, resta in carcere senza cauzioneUn delitto tra connazionali scuote Ibiza. Un tribunale dell’isola ha confermato l’arresto del 45enne italiano accusato dell’omicidio di Francesco Sessa, pizzaiolo di 35 ... leggo.it Omicidio Sessa a Ibiza, convalidato l’arresto del 45enne di AvellinoSono state le telecamere e le testimonianze di chi ha assistito alla scena a consentire alla Guardia Civil di incastrare il 45enne irpino accusato dell’omicidio di Francesco Sessa. Il capo della sezio ... irpiniaoggi.it Liratv. . Omicidio Sessa a Ibiza, convalidato l’arresto del 45enne di Avellino "Telecamere e testimoni incastrano l'omicida" Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #eseiprotagonista #omicidio #Avellino #francescoSessa #francescosessa #guardiaCivil - facebook.com facebook Omicidio a Ostia, spinse la compagna dal quarto piano: condannato a 24 anni ift.tt/Vu25IFD x.com