31enne morde il vigilante | da furto a rapina arresto convalidato

Una donna di 31 anni di Modena è stata arrestata a Nonantola dai Carabinieri dopo aver rubato merce per oltre 160 euro e aver morso un vigilante durante il tentativo di fuga. La donna, dopo l’arresto, è stata sottoposta a convalida. L’episodio si è verificato nel corso di un'operazione dei militari, che hanno fermato la 31enne poco dopo l’evento.

Una trentunenne modenese è stata fermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata con un morso. Il giudice ha convalidato l'arresto per rapina impropria, disponendo l'obbligo di firma come misura cautelare. L'episodio si è svolto mercoledì 4 marzo nel negozio Tigotà situato in via Ilaria Alpi, dove la donna ha riempito un borsone di prodotti per l'igiene personale prima di essere intercettata all'uscita. La reazione violenta della sospetta ha trasformato il tentativo di furto in una rapina, lasciando il vigilante ferito e richiedendo l'intervento immediato dell'Arma. 🔗 Leggi su Ameve.eu Ruba al Tigotà e morde il vigilante per scappare: 31enne arrestataFermata dai Carabinieri a Nonantola dopo aver sottratto merce per oltre 160 euro e aggredito la guardia giurata: il giudice convalida l'arresto per... Leggi anche: Un furto di comsetici finisce in rapina: spinge e graffia il vigilante, arrestata 35enne