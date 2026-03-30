Un attore noto per aver interpretato un personaggio di una celebre saga torna a Broadway e rivela il motivo dietro la pronuncia di una parola diventata un meme. La parola, pronunciata con un tono di disprezzo aristocratico, è rimasta impressa nel pubblico come uno dei momenti più riconoscibili della serie. La spiegazione del suo modo di dire la parola è stata condivisa durante una recente intervista.

C’è una singola parola che, pronunciata con il giusto tono di disprezzo aristocratico, è diventata uno dei momenti più iconici della saga di Harry Potter. Non è un incantesimo, non è una formula magica complessa: è semplicemente “ Potter “, sputato fuori con tutto il veleno di cui Draco Malfoy era capace. Eppure, Tom Felton, l’attore che ha dato vita al biondo antagonista più amato-odiato del mondo magico, ammette candidamente di non aver mai avuto la minima idea che quel suo modo di pronunciare il cognome del nemico sarebbe diventato un meme globale, una firma sonora riconoscibile quanto il tema musicale di Hedwig. Durante un’intervista al podcast Happy Sad Confused, il 38enne Felton ha sollevato il velo su uno dei misteri più curiosi del franchise: come diavolo ha fatto a rendere una parola così ordinaria tanto memorabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Potter”: Draco Malfoy torna a Broadway e rivela il segreto dietro la pronuncia della parola (che è diventata un meme)

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