Harry Potter Cillian Murphy sarà Voldemort nella serie HBO? Il premio Oscar pone fine alle supposizioni

Cillian Murphy ha confermato di non interpretare Voldemort nella serie HBO dedicata a Harry Potter. L’attore irlandese ha voluto mettere fine alle numerose indiscrezioni circolate online, chiarendo di non essere coinvolto nel progetto. La notizia è stata comunicata direttamente dall’attore, che ha deciso di interrompere ogni speculazione sul suo possibile ruolo nello show.

L'attore irlandese ha voluto chiarire le tante voci apparse online riguardanti un suo possibile coinvolgimento nello show live-action. Per molti mesi si è parlato della possibilità che Cillian Murphy interpreti Voldemort, il villain della saga di Harry Potter, nella serie targata HBO tratta dai romanzi scritti da J.K. Rowling. L'attore, durante una recente intervista, ha però voluto smentire in modo molto convinto tutte le ipotesi che sia lui l'erede di Ralph Fiennes, che ha interpretato l'iconico personaggio nei film. Rispondendo alle domande di The Times, il premio Oscar Cillian Murphy ha chiarito definitivamente che non reciterà nello show nei panni di Voldemort: "Non lo sono assolutamente". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

