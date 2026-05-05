Hantavirus sulla crociera nell’Atlantico Come si contrae e come si cura
Tre persone sono decedute a causa dell'infezione da hantavirus durante una crociera nell’Atlantico. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso un’allerta per i passeggeri che si trovano sul volo di evacuazione, mentre si stanno studiando le modalità di trasmissione e cura dell’infezione. Finora non sono stati comunicati dettagli sul numero totale di contagiati o sulle misure adottate a bordo.
Hantavirus sulla crociera nell’Atlantico. Confermati 3 morti. Allarme dell’OMS per le persone sul volo di evacuazione. Ecco come si contrae e come si cura Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus sulla crociera nell’Atlantico. Come si contrae e come si cura
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