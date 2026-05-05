Hantavirus sulla crociera nell’Atlantico Come si contrae e come si cura

Tre persone sono decedute a causa dell'infezione da hantavirus durante una crociera nell’Atlantico. L’Organizzazione mondiale della sanità ha diffuso un’allerta per i passeggeri che si trovano sul volo di evacuazione, mentre si stanno studiando le modalità di trasmissione e cura dell’infezione. Finora non sono stati comunicati dettagli sul numero totale di contagiati o sulle misure adottate a bordo.