L'Hantavirus, che si presenta inizialmente come un'influenza, può evolversi rapidamente in forma grave e portare alla morte. Recentemente, su una nave sono decedute tre persone contagiate dal virus. Il contagio avviene attraverso il contatto con escrementi o urine di roditori infetti. I sintomi più comuni includono febbre alta, dolori muscolari e affaticamento, che possono peggiorare in breve tempo.

Il focolaio di Hantavirus che si è sviluppato a bordo della nave da crociera MV Hondius, partita a fine marzo da Ushuaia con 149 persone a bordo tra passeggeri e membri dell'equipaggio, sta continuando a dominare da giorni le prime pagine dei quotidiani di gran parte del mondo. Tre persone che hanno contratto il virus quando il viaggio era già iniziato sono morte a causa di problemi respiratori e la nave è di fatto in stallo davanti alla costa di Praia, la capitale di Capo Verde. Le vittime, ad oggi, sono una coppia olandese di 69 e 70 anni e un cittadino tedesco, mentre un 69enne britannico è stato ricoverato in ospedale a Johannesburg e due membri dell'equipaggio - un britannico e un olandese - stanno sperimentando da giorni problemi respiratori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hantavirus: sintomi e caratteristiche del virus che ha ucciso tre persone su una nave

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