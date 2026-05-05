Hantavirus | per l’Oms è possibile la trasmissione da uomo a uomo 

Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, potrebbe esserci stata una trasmissione diretta di hantavirus tra persone a bordo della nave da crociera colpita da un'epidemia. Al momento, l'epidemia ha causato tre decessi e sette contagiati. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali nuovi casi e le modalità di diffusione del virus tra i passeggeri e l'equipaggio.

A bordo della nave da crociera colpita dall’epidemia di hantavirus che ha causato tre morti contagiando – al momento – sette persone, potrebbe essersi verificata una trasmissione da uomo a uomo. “Sappiamo che alcuni dei casi hanno avuto contatti molto ravvicinati e certamente non si può escludere la trasmissione da uomo a uomo. Quindi, a scopo precauzionale, stiamo ipotizzando questa possibilità”, ha dichiarato ai giornalisti Maria Van Kerkhove, direttrice dell’Organizzazione mondiale della sanità per la preparazione e la prevenzione di epidemie e pandemie, come riferisce la Cnn. Come è salito a bordo l’Hantavirus. Insomma, il virus potrebbe essere salito a bordo con un passeggero e poi essersi trasmesso agli altri.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera».

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Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com