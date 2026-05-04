A bordo di una nave nel Mediterraneo si sono verificati timori di un possibile focolaio di hantavirus, portando le autorità a suggerire l’evacuazione immediata di chi presenta sintomi. Tuttavia, Capo Verde ha negato lo sbarco ai passeggeri, che hanno pagato fino a 21mila euro per una crociera sulla MV Hondius. La situazione resta sotto osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Roma, 4 maggio 2026 – Crescono i timori per un possibile focolaio di hantavirus a bordo della nave da crociera MV Hondius, attualmente ancorata al largo di Capo Verde, dopo la morte di tre passeggeri (tra cui una coppia di coniugi olandesi di 70 e 69 anni) e il possibile contagio di altri tre, tra cui un cittadino britannico di 69 anni, ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg, e due membri dell'equipaggio, che restano in gravi condizioni. Questi ultimi saranno rimpatriati dai Paesi Bassi, che si sono già attivati, come reso noto dalla compagnia di crociere olandese Oceanwide Expeditions. L’esperto: “Passeggeri infettati prima di imbarcarsi”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Evacuare subito chi ha sintomi di hantavirus”. Ma Capo Verde nega lo sbarco. Fino a 21mila euro per la crociera sulla MV Hondius

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