Venduta in tempo record la villa dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa | la cifra d’acquisto è avvolta nel mistero

La villa dove Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono deceduti è stata venduta in appena poche settimane. La causa della vendita è il desiderio dei nuovi proprietari di rinnovare l’immobile, che si trova in una zona esclusiva. La casa, valutata circa 6,25 milioni di dollari, ha attirato molti acquirenti interessati alla sua storia e al suo valore storico. La transazione si è conclusa rapidamente, lasciando pochi dettagli sul prezzo finale. La proprietà rimane un simbolo di un passato affascinante e misterioso.

La casa da 6.25 milioni di dollari dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa è stata venduta in tempo record. Come riporta People, la tenuta di Santa Fe ha trovato un nuovo proprietario appena 11 giorni dopo essere stata messa sul mercato. La villa è stata messa ufficialmente in vendita lo scorso 16 gennaio da Tara Earley e Ricky Allen dell'agenzia Sotheby's International Realty. A metà gennaio, Earley ha rilasciato un'intervista al Wall Street Journal in cui ha parlato della casa appartenuta ai coniugi Hackman. L'agente immobiliare ha dichiarato: "Ci sono alcuni acquirenti che sono restii ad acquistare una proprietà in cui è avvenuta una morte. Pochi giorni dopo essere stata messa sul mercato, la villa di Gene Hackman in New Mexico ha trovato un compratore. La tenuta di Santa Fe, dove il leggendario attore e la moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti un anno fa in zone separate della villa. «Nessuno dei potenziali acquirenti ha mostrato esitazione per quanto accaduto in questa casa.» Otto giorni sono bastati perché la villa dove Gene Hackman e Betsy Arakawa hanno perso la vita cambiasse proprietario. I due sono stati trovati senza vita il 26 febbraio.