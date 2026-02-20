Venduta in tempo record la villa dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa | la cifra d’acquisto è avvolta nel mistero

Da ilfattoquotidiano.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La villa dove Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa sono deceduti è stata venduta in appena poche settimane. La causa della vendita è il desiderio dei nuovi proprietari di rinnovare l’immobile, che si trova in una zona esclusiva. La casa, valutata circa 6,25 milioni di dollari, ha attirato molti acquirenti interessati alla sua storia e al suo valore storico. La transazione si è conclusa rapidamente, lasciando pochi dettagli sul prezzo finale. La proprietà rimane un simbolo di un passato affascinante e misterioso.

La casa da 6.25 milioni di dollari dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa è stata venduta in tempo record. Come riporta People, la tenuta di Santa Fe ha trovato un nuovo proprietario appena 11 giorni dopo essere stata messa sul mercato. La villa è stata messa ufficialmente in vendita lo scorso 16 gennaio da Tara Earley e Ricky Allen dell’agenzia Sotheby’s International Realty. A metà gennaio, Earley ha rilasciato un’intervista al Wall Street Journal in cui ha parlato della casa appartenuta ai coniugi Hackman. L’agente immobiliare ha dichiarato: “Ci sono alcuni acquirenti che sono restii ad acquistare una proprietà in cui è avvenuta una morte.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

venduta in tempo record la villa dove sono morti gene hackman e la moglie betsy arakawa la cifra d8217acquisto 232 avvolta nel mistero
© Ilfattoquotidiano.it - Venduta in tempo record la villa dove sono morti Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa: la cifra d’acquisto è avvolta nel mistero

Leggi anche: Gene Hackman, venduta in una settimana la villa in cui è morto. Mistero sul prezzo

Leggi anche: Gene Hackman, venduta la casa dove è stato trovato morto con la moglie

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pikachu Illustrator venduta all’asta per 16,5 milioni di dollari; Case di lusso a Milano, dall'affare da 52,5 milioni di euro ai 38.700 al metro pagati a Montenapo. Ma la nuova flat tax frena gli stranieri; Ocean World Group annuncia la vendita della villa yacht Al Manara; Nuovo record, carta Pokémon venduta a 16,5 milioni di dollari: perché Pikachu Illustrator vale così tanto.

Gene Hackman, venduta in otto giorni la villa dove morirono il premio Oscar e sua moglieTempi da record per l’acquisto della casa in cui furono trovati i due cadaveri. Il prezzo d’acquisto è rimasto top secret. Ma certo nessuno sembra essersi fatto problemi per ciò che è accaduto all’int ... msn.com

venduta in tempo recordDacia supera le aspettative: 100.000 Bigster prodotte in tempo recordDacia da record! Sono già state prodotte 100.000 Bigster: il C-SUV del marchio sta già conquistando i consumatori ... auto.everyeye.it