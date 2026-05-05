Hantavirus in crociera Oms | trasmesso da uomo a uomo

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato di sospettare una trasmissione tra persone dell’hantavirus a bordo di una nave da crociera dove sono stati segnalati alcuni casi del virus. Secondo le ultime informazioni, la possibilità di un contagio diretto tra individui è al centro delle indagini. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e valutano le misure da adottare per contenere la diffusione.

L’Organizzazione mondiale della sanità sospetta che ci sia stata trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera dove è stato individuato un focolaio del virus. Servizio di Mazza TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Hantavirus in crociera, Oms: trasmesso da uomo a uomo Hantavirus in crociera, Oms: trasmesso da uomo a uomo Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Negato lo sbarco alle Canarie L’Oms: ‘Possibile trasmissione dell’hantavirus da uomo a uomo sulla nave da crociera’ABBONATI A DAYITALIANEWS I sospetti di contagio tra passeggeri L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha segnalato la possibile trasmissione da... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tre morti a bordo di una nave da crociera, l’OMS indaga su epidemia da hantavirus: sintomi e come si trasmette l’infezione; HANTAVIRUS IN CROCIERA, TRE MORTI. LA NAVE BLOCCATA E L’OMS COORDINA I SOCCORSI - ByoBlu; Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Hantavirus, cos'è e quali sono i sintomi: il punto dopo i tre morti in crociera. Hantavirus (malattia trasmessa dai topi) su navi da crociera: Oms, finora due casi confermati e cinque sospettiL'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha confermato oggi, 5 maggio 2026, che la nave da crociera a bordo della quale è stato dichiarato un focolaio di hantavirus, è in programma di dirigersi ve ... firenzepost.it Casi Hantavirus, Oms: Su nave possibile trasmissione da uomo a uomoLeggi su Sky TG24 l'articolo Casi di Hantavirus, Oms: Spagna accoglierà nave da crociera alle Canarie. Madrid frena ... tg24.sky.it L'Oms sospetta una trasmissione da uomo a uomo dell'Hantavirus sulla nave da crociera mv Hondius, ancorata al largo delle coste di Capo Verde con a bordo alcuni casi - 2 confermati e 5 sospetti - e sulla quale si sono verificati tre decessi https://shorturl. - facebook.com facebook Il primo decesso per infezione da #Hantavirus sulla nave #MVHondius risale all’11 aprile, mentre l’ultimo è avvenuto il 2 maggio. Un tempo così lungo tra il primo contagio e l’ultimo, fa pensare che ci sia stata una trasmissione interumana dell’infezione. Occorr x.com