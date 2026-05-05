Hantavirus crociera le indagini su casi e contatti ‘tracciato anche volo Sant’Elena-Johannesburg’

Le autorità stanno indagando su diversi casi di hantavirus rilevati a bordo di una nave da crociera che stava attraversando l’Oceano Atlantico. Le analisi si sono estese anche ai contatti stretti e ai viaggiatori che hanno preso parte alla traversata. Inoltre, le indagini hanno coinvolto il volo tra l’isola di Sant’Elena e Johannesburg, in Italia e all’estero, per ricostruire i movimenti delle persone a bordo e tra le varie tappe della crociera.

(Adnkronos) – L'incubo a bordo della nave da crociera assediata dall'hantavirus mentre era in viaggio sull'Oceano Atlantico, comincia il 6 aprile, pochi giorni dopo la partenza. L'imbarcazione era salpata l'1 aprile da Ushuaia, in Argentina. Il 6 un uomo adulto a bordo comincia ad accusare dei sintomi: febbre, mal di testa, diarrea lieve. Sembra inizialmente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Incubo hantavirus, ora l’Oms cerca i passeggeri di un volo da Sant'Elena e JohannesburgRoma, 5 maggio 2026 – Mentre 150 passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono ancora bloccati al largo di Capo Verde dopo il decesso di tre... Incubo hantavirus, ok all'attracco della nave alle Canarie. L’Oms cerca i passeggeri di un volo da Sant'Elena a JohannesburgRoma, 5 maggio 2026 – La Spagna ha accettato di permettere l'attracco alle Isole Canarie della nave crociera MV Hondius, a bordo della quale si sono... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Focolaio di sindrome respiratoria acuta su nave da crociera: tre morti; Hantavirus e l'epidemia sulla nave da crociera Hondius: cos'è, come si contrae e i sintomi dell'infezione virale; Tre morti su una nave da crociera a causa di un'epidemia di hantavirus; Focolaio su una nave da crociera: morti due passeggeri, un altro è gravissimo. Positivo all'hantavirus. Hantavirus crociera, le indagini su casi e contatti 'tracciato anche volo Sant'Elena-Johannesburg'Ricostruzione del focolaio di hantavirus su una nave da crociera in Atlantico: 3 morti e casi sospetti. L’OMS lancia l’allarme sui possibili contagi uomo-uomo e indaga sull’origine dell’epidemia ... adnkronos.com Hantavirus in crociera, l’Oms sospetta trasmissione da uomo a uomoAvviate le procedure per rintracciare i passeggeri sull'aereo dall'isola di Sant'Elena a Johannesburg su cui ha viaggiato una delle vittime. corrierenazionale.it Tre morti su una nave da crociera al largo di Capo Verde, Oms conferma due casi di "hantavirus" Una persona è ricoverata in terapia intensiva. Avviato tracciamento passeggeri di un volo tra l'isola di Sant'Elena e Johannesburg, su cui viaggiava una persona - facebook.com facebook "Avviate le procedure per rintracciare i passeggeri sull'aereo dall'isola di Sant'Elena" segni particolari: bassa statura, accento corso. #napoleone #5maggio @Svagaia x.com