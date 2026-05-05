Alcuni avversari degli Stati Uniti stanno osservando da vicino le esercitazioni militari condotte in Iran, analizzando le strategie adottate e le tecniche impiegate. Queste attività vengono svolte con l’obiettivo di prepararsi a eventuali conflitti futuri, concentrandosi su modalità di combattimento e tattiche che potrebbero essere utilizzate in un possibile scontro. La questione riguarda la volontà di comprendere come si svolgerà la guerra del domani.

Perché condurre esercitazioni militari per prepararti ad un possibile futuro scontro con la più grande superpotenza mondiale se puoi invece vederla all’opera in tempo reale contro uno dei suoi maggiori avversari e studiarne così ogni singola mossa senza muovere un singolo caccia o carro armato? Deve essere questa la considerazione raggiunta dai nemici dell’America, nei palazzi di Pechino, Mosca e Pyongyang, sin da quando, il 28 febbraio scorso, Washington ha lanciato l’operazione Epic Fury in Iran. Il conflitto in Medio Oriente, entrato nelle ultime settimane in una fragile fase di cessate il fuoco, si starebbe infatti configurando per i vari Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong Un come la più preziosa delle dimostrazioni delle capacità militari, e delle debolezze, degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Hanno visto come combatteranno la guerra del futuro": i nemici degli Usa studiano la guerra in Iran

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