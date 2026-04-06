Secondo fonti di Reuters, gli Stati Uniti e l’Iran hanno ricevuto un piano proposto da Islamabad volto a fermare le tensioni nella regione. La proposta prevede un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz, strategico per il traffico marittimo. La comunicazione è arrivata in un momento di crescente preoccupazione internazionale per la stabilità della zona. La ricezione del piano non implica ancora un accordo tra le parti coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una proposta per il cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Secondo fonti riportate da Reuters, Stati Uniti e Iran avrebbero ricevuto una proposta ufficiale per porre fine alle ostilità, con l’obiettivo principale di riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico energetico globale. Il ruolo del Pakistan nella mediazione. Il piano, elaborato dal Pakistan, sarebbe stato trasmesso alle due parti nel corso della notte, delineando una strategia articolata. In base alle indiscrezioni, il progetto prevede un processo in due fasi ben definite: un cessate il fuoco immediato, per interrompere le tensioni sul campo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Reuters, ‘Usa e Iran hanno ricevuto il piano di Islamabad per fermare la guerra’

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Temi più discussi: Usa lasceranno Iran abbastanza presto, torneranno se necessario - Trump a Reuters Da Reuters; G7, Rubio: L'operazione in Iran si concluderà in alcune settimane, non mesi; Trump: L’Iran ha chiesto un cessate il fuoco; Ma, quindi, quanti missili restano all'Iran davvero?.

Reuters, 'Usa e Iran hanno ricevuto piano Islamabad per fine guerra'(ANSA) - ROMA, 06 APR - L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz: lo riferisce Reuters online citando fonti anonime informate. tuttosport.com

Iran e USA ricevono proposta per porre fine al conflitto e riaprire lo StrettoInvesting.com – Iran e Stati Uniti hanno ricevuto una proposta quadro per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz, ha riferito Reuters, citando una fonte a conoscenza delle proposte. it.investing.com

Nel 2012 ho pubblicato il primo studio al mondo sui fake follower. Reuters, Financial Times, Economist, Guardian, Telegraph. HypeAuditor ha appena analizzato 8,7 milioni di profili. Il 41% ha attività fraudolenta. I bot generati dall'AI sono il 58% delle frodi. 4,1 facebook

L’Amministrazione Trump perde un altro pezzo. Stando a CNN/Reuters/NYTimes Trump ha licenziato la procuratrice generale Pam Bondi, insoddisfatto della gestione del caso Epstein @RSIonline x.com