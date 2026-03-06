L’assedio del Petrolio e il grande gioco dietro la guerra degli Usa e di Israele all’Iran

L’assedio del petrolio è al centro di un complesso scenario internazionale in cui gli Stati Uniti e Israele sono coinvolti in azioni dirette contro l’Iran. La guerra si svolge con operazioni militari, sanzioni economiche e pressioni diplomatiche, tutte mirate a controllare le risorse energetiche della regione. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni crescenti e interessi strategici, senza che siano ancora definiti obiettivi ufficiali delle parti coinvolte.

C’è un momento in cui la geopolitica smette di essere un esercizio accademico e diventa, letteralmente, benzina. La guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran ha rimescolato le carte su un tavolo mai del tutto stabile, aprendo una nuova era per i mercati energetici e non solo. Oltre alla compassione per le vittime, la domanda che cinicamente tiene tutte le cancellerie con il fiato sospeso, specie in Europa, è quanto varranno davvero un barile di petrolio o un metro cubo di gas. I mercati sembravano aver puntato su una crisi intensa e breve, seguita da una reazione brusca ma ordinata. Con lo scoppio delle ostilità, però, la scommessa ha mostrato le prime crepe perché la guerra non si è conclusa in 48 ore e il presidente Usa Donald Trump ha ventilato la possibilità di qualche settimana di conflitto. 🔗 Leggi su Tpi.it

