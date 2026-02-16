Gaza | USA promettono 5 miliardi ma il disarmo di Hamas resta la chiave per sbloccare gli aiuti

Gli Stati Uniti hanno annunciato un aiuto di 5 miliardi di dollari per Gaza, ma pongono come condizione il disarmo di Hamas. La decisione arriva dopo settimane di tensioni e scontri nel territorio, dove l’organizzazione militante controlla gran parte della regione. La Casa Bianca insiste che senza il ritiro delle armi, i fondi non arriveranno. La richiesta di smilitarizzazione di Hamas complica gli sforzi internazionali per portare aiuti umanitari in quella zona.

Gaza: La Casa Bianca lega aiuti da 5 miliardi al disarmo di Hamas, una sfida per la stabilità regionale. La Casa Bianca ha annunciato un piano di finanziamenti da 5 miliardi di dollari per la Striscia di Gaza, subordinandolo però al disarmo del gruppo Hamas. L’iniziativa, rivelata nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2026, mira a stabilizzare una regione segnata da decenni di conflitto e da una crescente crisi umanitaria, ma pone una condizione che ne complica l’attuazione. La decisione arriva in un momento di estrema tensione, con accuse reciproche tra Hamas e il ministero della sanità locale riguardanti la presenza di uomini armati all’interno dell’ospedale di Nasser.🔗 Leggi su Ameve.eu

Decine di camion carichi di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah, l’unica via per portare cibo, medicine e acqua alla popolazione di Gaza.

Donald Trump ha chiamato Hamas a smilitarizzarsi subito, dopo che il gruppo ha ripetuto di voler mantenere le armi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.