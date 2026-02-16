Trump chiede il disarmo di Hamas | Rispetti gli impegni Dal Board of Peace 5 miliardi per Gaza

Donald Trump ha chiamato Hamas a smilitarizzarsi subito, dopo che il gruppo ha ripetuto di voler mantenere le armi. La richiesta arriva mentre il Board of Peace ha annunciato un investimento di 5 miliardi di euro per aiutare Gaza a ricostruirsi. Un funzionario statunitense ha spiegato che il presidente insiste perché Hamas abbandoni le armi senza ulteriori ritardi.

(Adnkronos) – Donald Trump ha chiesto ad Hamas di "rispettare il proprio impegno per una smilitarizzazione completa e immediata". E' quanto ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post pubblicato su Truth Social, dedicato al Board of Peace, organismo che, secondo Trump, ha "un potenziale illimitato" e un obiettivo che va "ben oltre Gaza", che è "la pace nel mondo". Nel messaggio, Trump ha definito il Board of Peace come destinato a diventare "l'organo internazionale più importante della storia". Trump ha, quindi, annunciato che giovedì 19 febbraio i membri del Board of Peace si riuniranno a Washington, dove verrà comunicato che gli Stati membri hanno promesso oltre 5 miliardi di dollari per gli sforzi umanitari e di ricostruzione a Gaza.