Dakota Johnson e Hailey Bieber dominano in grigio al Time 100 Gala 2026 | look a confronto

A New York si è tenuto il gala Time 100 del 2026, evento che riunisce le cento persone più influenti a livello globale. Tra i presenti, due attrici sono state al centro dell’attenzione per i loro outfit in grigio, uno dei colori più scelti per la serata. Dakota Johnson e Hailey Bieber sono arrivate con look distinti, che hanno attirato i commenti della stampa. La serata ha visto anche altri ospiti in abiti eleganti e sobri.

Tra le cento persone più influenti del mondo, a New York, c’erano anche Dakota Johnson e Hailey Bieber: benché il Time 100 Gala non sia prettamente una festa glamour, ma piuttosto un incontro tra leader globali, icone della cultura pop, scienziati e attivisti che hanno avuto un impatto significativo sulla società durante l’anno corrente, lo stile ha avuto ancora una volta una grossa fetta d’attenzione. Nell’edizione di quest’anno, la ventesima, l’eleganza non è stata una questione di colori accesi, ma di sfumature sofisticate: sono state proprio le due trendsetter a riscrivere le regole del red carpet, eleggendo il grigio a protagonista assoluto della serata.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Dakota Johnson e Hailey Bieber dominano in grigio al Time 100 Gala 2026: look a confronto Notizie correlate TIME 100 Gala 2026: Dakota Johnson e Hilary Duff con il mantello, Hailey Bieber in vintage e tutti gli altri look sul tappeto rossoRaduno di stelle a New York in occasione del prestigioso gala della rivista TIME. Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Investita da Laura Chiatti, chiede 200mila euro ma alla fine ne deve pagare lei 18mila di spese. Dakota Johnson e Hailey Bieber dominano in grigio al Time 100 Gala 2026: look a confrontoTra le cento persone più influenti del mondo, a New York, c’erano anche Dakota Johnson e Hailey Bieber: benché il Time 100 Gala non sia prettamente una festa glamour, ma piuttosto un incontro tra ... dilei.it Time 100, pagelle look: Haley Bieber vintage (9), Dakota Johnson divina (10), Kate Hudson punta sui dettagli (8,5)Parata di star, ieri sera, al gala del Time 100 a New York. Da Hailey Bieber a Kate Hudson e Dakota Johnson, ecco i look ... msn.com