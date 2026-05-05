Hai finito di vivere | le minacce su Instagram al ristorante Cala la Pasta dopo il raid del clan Contini
Un ristorante è stato minacciato su Instagram con un messaggio che recitava “Hai finito di vivere” poco dopo un raid avvenuto nel 2022. Le autorità hanno individuato l’autore di quelle minacce, un giovane di 24 anni, che è ora sotto indagine nell’ambito di un’inchiesta sul gruppo noto come “dei Porticati”, collegato al clan Contini. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sulla presenza criminale nella zona.
Gli inquirenti hanno identificato l'autore delle minacce inviate al ristorante "Cala la Pasta" dopo il raid del 2022: si tratta di un 24enne, indagati nell'inchiesta sul gruppo "dei Porticati", legato al clan Contini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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