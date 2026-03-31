Paola Caruso litiga ancor al GF dopo Todaro urla contro Francesca Manzini | Hai finito di rompere i cog**?

Al Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è nuovamente scontrata con altri coinquilini. Dopo un episodio di tensione con Raimondo Todaro durante la pubblicità, la mattina seguente ha rivolto parole dure a Francesca Manzini, usando un linguaggio volgare. La lite tra i partecipanti continua a suscitare discussioni tra il pubblico e i media.

Paola Caruso ha perso di nuovo la pazienza al Grande Fratello Vip: dopo la lite durante la pubblicità con Raimondo Todaro, la mattina seguente la showgirl ha urlato contro Francesca Manzini. "Abbi rispetto della gente, non voglio parlare. Hai finito di rompere i cog**i?", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

GF Vip, Francesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro poi litiga con GiovanniFrancesca Manzini si dichiara a Raimondo Todaro, svelando di sentirsi sempre più vicina sentimentalmente al concorrente del Grande Fratello Vip, poi...

Paola Caruso e la lite fuori onda con Todaro al GF Vip: “Fai schifo, tua figlia si deve vergognare”Lite durante la pubblicità al Grande Fratello Vip, quando Paola Caruso ha perso la pazienza e alzato i toni contro Raimondo Todaro: "Sei uno schifo...

Tutti gli aggiornamenti su Paola Caruso

GFVip, caos nella Casa: Paola Caruso attacca Francesca Manzini Mi fai venire un infartoDalla diretta del Grande Fratello VIP allo scontro del mattino, Paola Caruso attacca Francesca Manzini tra urla, accuse e tensioni sempre più forti nella Casa più spiata d'Italia ... movieplayer.it

Putiferio al GF VIP, Paola Caruso furiosa con Todaro, tira in ballo sua figlia «Si deve vergognare», è caos totalePaola Caruso e Raimondo Todaro sono arrivati allo scontro, e che scontro! Nella casa del Grande Fratello Vio è esploso il caos. donnapop.it