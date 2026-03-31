Paola Caruso litiga ancor al GF dopo Todaro urla contro Francesca Manzini | Hai finito di rompere i cog**?

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Grande Fratello Vip, Paola Caruso si è nuovamente scontrata con altri coinquilini. Dopo un episodio di tensione con Raimondo Todaro durante la pubblicità, la mattina seguente ha rivolto parole dure a Francesca Manzini, usando un linguaggio volgare. La lite tra i partecipanti continua a suscitare discussioni tra il pubblico e i media.

Paola Caruso ha perso di nuovo la pazienza al Grande Fratello Vip: dopo la lite durante la pubblicità con Raimondo Todaro, la mattina seguente la showgirl ha urlato contro Francesca Manzini. "Abbi rispetto della gente, non voglio parlare. Hai finito di rompere i cog**i?", ha detto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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