Avete visto? Meghan Markle dopo anni mostra la figlia e tutti sorpresi per quel dettaglio

Meghan Markle ha condiviso un’immagine della sua bambina, sorprendendo tutti con un dettaglio inaspettato. La foto, pubblicata sui social, mostra la figlia che sorride con un vestito colorato, attirando l’attenzione di chi la segue da tempo. L’ultimo scatto risale a diversi anni fa, e questa volta la duchessa ha deciso di mostrare un momento intimo della vita della famiglia reale. La foto è stata accompagnata da un messaggio speciale, scritto proprio per il giorno di San Valentino.

Un'immagine tenera, quasi sospesa nel tempo, ha acceso il giorno di San Valentino dei fan reali di mezzo mondo. A condividerla è stata Meghan Markle, che il 14 febbraio ha scelto Instagram per mostrare uno scorcio intimo della sua vita familiare. Uno scatto all'aperto, luminoso, in cui l'amore sembra il vero protagonista, più ancora dei simboli romantici che accompagnano la ricorrenza. Nella fotografia si vede Harry, 41 anni, con in braccio la piccola Lilibet, 4 anni, avvolta in un delicato tutù rosa. Tra le braccia del padre, la bambina stringe un mazzo di palloncini rossi, emblema perfetto della festa degli innamorati. Ma qualcuno storce il naso. Meghan Markle travolta dalle critiche: l'errore imperdonabile (e c'entra anche Harry). Meghan Markle è stata travolta dalle critiche dopo aver condiviso lo scatto del Principe Harry e Lilibet per San Valentino. Meghan Markle condivide una foto privata di Harry e della figlia Lilibet. Ma qualcuno storce il naso. La duchessa di Sussex condivide su Instagram una rara foto del marito e della figlia, anche se qualcuno accusa la coppia di essere incoerente rispetto all'esposizione dei minorenni sui social.