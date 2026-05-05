Nelle ultime ore, una nave Ong ha attraccato a Ortona con 68 persone a bordo, tutte recuperate in mare in due diversi interventi. Tra i migranti ci sono anche alcuni cittadini provenienti dal Sudan. La polizia ha deciso di mantenere in cella uno degli scafisti, il quale è stato descritto dal pubblico ministero come colpevole di aver mostrato disprezzo per la vita umana.

Nelle scorse ore è sbarcata a Ortona la nave Ong Life Support con a bordo 68 persone recuperate in mare e provenienti da due distinti eventi. Questo potrebbe essere teoricamente un motivo di fermo per la barca, a meno che i due interventi non siano stati coordinati e autorizzati dalle autorità italiane, che hanno assegnato il porto dopo il primo recupero. Ma poco dopo lo sbarco, non appena ultimate le verifiche e sentiti tutti i migranti, un sudanese di 34 anni è stato fermato dalla Squadra Mobile di Chieti. Come da prassi, infatti, gli agenti hanno effettuato gli accertamenti investigativi finalizzati a individuare eventuali responsabili del traffico di migranti, identificando nel 34nne il responsabile di uno dei barchini sui quali è intervenuta la nave Ong.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ha disprezzo per la vita umana”. E il pm lascia in cella lo scafista sudanese

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