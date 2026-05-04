Scafista sudanese arrestato a Ortona dopo lo sbarco di 68 migranti tradito dal Gps in lingua araba

A Ortona è stato arrestato un uomo sudanese di 34 anni in relazione allo sbarco di 68 migranti, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti hanno intercettato un messaggio in lingua araba e hanno scoperto che il GPS utilizzato dall’uomo aveva tradito le sue mosse. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini successive allo sbarco.

Eseguito un arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a Chieti dopo lo sbarco di 68 migranti presso il porto di Ortona il 30 aprile 2026. Un cittadino sudanese di 34 anni è stato individuato come presunto scafista, in seguito a una serie di accertamenti investigativi avviati per identificare i responsabili del traffico di migranti. Le indagini dopo lo sbarco della nave ONG Life Support Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la nave ONG Life Support ha attraccato al porto di Ortona, trasportando 68 migranti soccorsi in mare in due distinti interventi di salvataggio. L’arrivo...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scafista sudanese arrestato a Ortona dopo lo sbarco di 68 migranti, tradito dal Gps in lingua araba Notizie correlate Sbarco a Ortona, arrestato scafista sudaneseIl presunto trafficante di uomini ha cercato di mimetizzarsi tra gli altri profughi, ma a incastrarlo ci sono alcune testimonianze. Un gps in lingua araba per entrare illegalmente in territorio italiano: arrestato scafista che si confondeva fra i migrantiHa cercato di confondersi fra gli altri profughi sbarcati nella giornata di giovedì (30 aprile) al porto di Ortona dopo il salvataggio della nave... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ortona, arrestato scafista sudanese per sbarco di 38 migranti; Sbarco a Ortona: arrestato il presunto scafista della Life Support; Sbarco a Ortona arrestato scafista sudanese; Sbarco a Ortona, arrestato scafista sudanese. Scafista sudanese arrestato a Ortona dopo lo sbarco di 68 migranti, tradito dal Gps in lingua arabaUn cittadino sudanese di 34 anni è stato arrestato a Ortona per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dopo lo sbarco di 68 migranti. virgilio.it Ortona, arrestato scafista sudanese per sbarco di 38 migrantiUn uomo di 34 anni, originario del Sudan, è stato arrestato a Ortona con l’accusa di essere lo scafista del gommone nero soccorso dalla nave Life Support di Emergency. L’arresto è avvenuto dopo lo sba ... it.blastingnews.com Tra i 38 migranti soccorsi nel Mediterraneo e sbarcati a Ortona si nascondeva lo scafista: un 34enne sudanese arrestato dalla Mobile di Chieti con un GPS addosso. Gli altri naufraghi fuggivano da guerre e torture. Le loro storie su ilcentro.it --> Link nei comme - facebook.com facebook