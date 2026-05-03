Sbarco a Ortona arrestato scafista sudanese

A Ortona è stato arrestato un uomo di nazionalità sudanese ritenuto lo scafista di un'imbarcazione carica di migranti. L'uomo aveva tentato di confondersi tra i passeggeri, ma le forze dell'ordine sono riuscite a individuarlo e a fermarlo. L'intervento si è svolto durante le operazioni di sbarco, che hanno portato a identificare e arrestare il presunto trafficante.

Il presunto trafficante di uomini ha cercato di mimetizzarsi tra gli altri profughi, ma a incastrarlo ci sono alcune testimonianze. Almeno due migranti lo hanno riconosciuto, senza margine di dubbio, come l’uomo che aveva condotto la piccola imbarcazione durante la drammatica traversata. Non solo: gli investigatori del commissario capo Francesco D’Antonio gli hanno trovato addosso un dispositivo gps, utilizzato per seguire la rotta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sbarco a Ortona, arrestato scafista sudanese Notizie correlate Fermato presunto scafista sbarcato con i migranti a Ortona: è in carcereSarebbe responsabile di aver condotto il gommone con a bordo diversi migranti prima dei soccorsi sulle coste libiche con la nave di Emergency,... Leggi anche: Migranti, nuova nave in arrivo a Ortona: giovedì lo sbarco della Life Support con 68 persone a bordo Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Sbarcati a Ortona i 68 naufraghi portati in salvo dalla Life Support; Migranti, nuovo sbarco a Ortona: giovedì arriva la Life Support con 68 persone a bordo. Ortona – Scafista arrestato per lo sbarco di 38 migrantiORTONA - Un uomo di 34 anni, originario del Sudan, è stato fermato con l’accusa di essere uno scafista dopo lo sbarco avvenuto a Ortona della nave Life Support, missione della Ong Emergency fondata da ... veratv.it Tra i migranti sbarcati a Ortona anche il presunto scafistaÈ arrivato con gli altri, ma potrebbe non essere come loro. Tra i 68 migranti sbarcati a Ortona ci sarebbe il presunto scafista, arrestato ... rete8.it Ortona – Scafista arrestato per lo sbarco di 38 migranti https://veratv.it/articoli/id-81671/ortona---scafista-arrestato-per-lo-sbarco-di-38-migranti - facebook.com facebook Flotilla, attesa per lo sbarco a Creta dei 175 attivisti fermati dagli israeliani in acque internazionali – La diretta x.com