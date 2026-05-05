Guida simulata in cattedra Studenti a lezione

Nella giornata di oggi si è svolta la seconda edizione del corso di guida sicura, con la partecipazione di numerosi studenti. La sessione si è tenuta in un’aula appositamente attrezzata, con le lezioni che sono durate tutta la mattina. Sono stati trattati vari aspetti relativi alla sicurezza stradale, e alla fine della giornata si sono svolti test pratici su un'auto messa a disposizione per la simulazione.

FOLLONICA Si è appena concluso la seconda edizione del corso di guida sicura a cui hanno partecipato gli studenti delle scuole medie Pacioli e Bugiani, i quali hanno potuto poi testare le nozioni apprese dagli agenti della Polizia municipale durante il corso attraverso un simulatore di guida moto professionale che era stato acquistato lo scorso anno dall’amministrazione comunale. Questo simulatore non è un semplice dispositivo ludico, ma un sistema educativo d’avanguardia pensato per chi si avvicina al conseguimento del patentino per scooter e moto e che alla funzione di ricoprire per i ragazzi il ruolo di ponte di collegamento fra banchi di scuola e la pratica su strada.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guida simulata in cattedra. Studenti a lezione VIDEO GUIDA | GPS 2026-2028, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo [VERSIONE INTEGRALE] Notizie correlate Concorso docenti PNRR3, prova orale. Come affrontarla, video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplinaProva orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. Al Tito Acerbo 150 studenti a lezione di sicurezza con "Guida...la vita" promosso dall'Automobile Club PescaraOttima partenza, è proprio il caso di dirlo, per il progetto ideato dall’Automobile Club Pescara (Aci) con altri 8 partner del territorio “Guida.