Al Tito Acerbo 150 studenti a lezione di sicurezza con Guidala vita promosso dall' Automobile Club Pescara

Al Tito Acerbo, circa 150 studenti hanno partecipato a una giornata dedicata alla sicurezza stradale, attraverso il progetto “Guida...la vita” promosso dall’Automobile Club Pescara in collaborazione con altri otto enti locali. L’iniziativa ha previsto sessioni informative e pratiche rivolte ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di comportamenti corretti alla guida e di promuovere una cultura della sicurezza tra i futuri automobilisti.

Ottima partenza, è proprio il caso di dirlo, per il progetto ideato dall’Automobile Club Pescara (Aci) con altri 8 partner del territorio “Guida.la tua vita”: 150 gli studenti dell’istituto tecnico Tito Acerbo che hanno partecipato alla giornata di educazione alla guida. Un tema importantissimo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Nel'istituto Acerbo parte la prima giornata del progetto "Guida.. la tua vita"Il progetto vede la partecipazione sinergica dell’Automobile Club Pescara e di altri otto partner istituzionali di eccellenza Al via la prima... Leggi anche: Automobile Club Milano, Meda “Avvicinare giovani a guida sicura e motorsport” Temi più discussi: Guida… la tua vita all’istituto Tito Acerbo di Pescara con il progetto dell’Automobile Club; Pescara: ottima partenza del Progetto GUIDA…LA TUA VITA; Guida… la tua vita: parte dal Tito Acerbo di Pescara il progetto di formazione; Interruzione idrica 13 e 14 aprile, le disposizioni dell’Aeroporto d’Abruzzo. Al Tito Acerbo 150 studenti a lezione di sicurezza con Guida...la vita promosso dall'Automobile Club PescaraIl progetto che ha visto la partecipazione di 8 partner del territorio tra istituzioni e forze dell'ordine, ha avuto un grande successo grazie anche al supporto della dirigente scolastica. Non semplic ... ilpescara.it Rivive la scalinata del Tito AcerboSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento Consentless a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ... ansa.it TvSei. . Pescara, sicurezza stradale: studenti in prima linea A Pescara al via un progetto dedicato alla sicurezza stradale che coinvolge direttamente gli studenti dell'Istituto Tito Acerbo di Pescara. L'iniziativa dal titolo 'Guida la tua vita' ha coinvolto le istituzioni. - facebook.com facebook