Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale, che si svolge con una lezione simulata e l’utilizzo di simulatori per ripassare la normativa e la disciplina. Sono disponibili video esplicativi e strumenti online per prepararsi all’esame. La prova orale rappresenta l’ultimo step del concorso e permette di valutare le competenze dei candidati.

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare le conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiesti, nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento, eventualmente anche attraverso un test specifico. Secondaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una selezione di notizie su Concorso docenti Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso PNRR3 Infanzia e Primaria: PROVA ORALE, proseguono le convocazioni (in aggiornamento); Concorso docenti PNRR3, candidata con patologia limitatrice dell'autonomia svolge prova orale a distanza. Ordinanza; Elenchi Regionali per il ruolo: l'inserimento di vincitori e idonei del Concorso PNRR 3 è consentito? Ecco come funzionano, i requisiti richiesti e chi resta escluso. Facciamo chiarezza insieme. Concorso docenti PNRR3, candidata con patologia limitatrice dell’autonomia svolge prova orale a distanza. OrdinanzaCon decreto n. 152/2026 datato 23 marzo, il Tar Sicilia, sede di Palermo, ha accolto in via cautelare inaudita altera parte il ricorso di candidata affetta di patologia limitatrice dell'autonomia - as ... orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli elenchi regionali per il ruolo, in pubblicazione dopo il ... orizzontescuola.it Concorso Pnnr3 prova orale e la presidente di commissione di vent'anni sbotta concorso docenti "Porta rispetto per chi è di ruolo!" - facebook.com facebook