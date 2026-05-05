Guida ResponsabilMente chiude a Caivano | studenti protagonisti

A Caivano si è concluso il progetto “Guida ResponsabilMente” presso l’istituto “Francesco Morano”. L’iniziativa, promossa dalla Città Metropolitana di Napoli, si è concentrata su temi di sicurezza stradale e consapevolezza tra gli studenti. Durante l’evento, i giovani hanno partecipato a diverse attività e momenti di confronto, diventando protagonisti di un percorso educativo incentrato sulla responsabilità alla guida.

Sicurezza stradale e consapevolezza: al “Francesco Morano” di Caivano si conclude il progetto della Città Metropolitana di Napoli. Si è chiusa con grande partecipazione e contenuti di qualità l’edizione 2026 del progetto “Guida ResponsabilMente”, promosso dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del programma nazionale ANCI sulla mobilità sicura. L’evento conclusivo si è svolto nella mattinata di martedì 5 maggio presso l’ Istituto Superiore “Francesco Morano” di Caivano, trasformando la scuola in un laboratorio aperto di riflessione e confronto sulla sicurezza stradale. A diffondere la notizia una nota di Città Metropolitana di Napoli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - “Guida ResponsabilMente” chiude a Caivano: studenti protagonisti Notizie correlate Sicurezza stradale a Caivano: studenti protagonisti nel progetto “Guida ResponsabilMente” all’Istituto MoranoUltimo incontro del progetto promosso dalla Città Metropolitana di Napoli con Università Federico II, ASL Napoli 2 Nord e autoscuole per educare alla... Guida ResponsabilMente al liceo Segrè di Mugnano: studenti alla prova visoriA Mugnano il progetto della Città Metropolitana di Napoli: studenti sperimentano la guida in stato di ebbrezza per promuovere sicurezza stradale e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ‘Guida ResponsabilMente’ all’Istituto ‘Morano’ di Caivano (NA); Città Metropolitana di Napoli porta il progetto Guida ResponsabilMente a Sant’Antimo - Napoli; MovidaMente: la guida sicura e responsabile spiegata ai giovani con lo spettacolo itinerante A noi non succede. Ultimo appuntamento a Tricase; Sant’Antimo, il progetto Guida ResponsabilMente fa tappa all’Istituto Moscati. Città Metropolitana di Napoli porta il progetto Guida ResponsabilMente a Sant’AntimoSi è tenuto oggi, martedì 28 aprile, all'istituto Giuseppe Moscati di Sant'Antimo il penultimo incontro del progetto Guida ResponsabilMente, promosso ... napolivillage.com MovidaMente: la guida sicura e responsabile spiegata ai giovani con lo spettacolo itinerante A noi non succede. Ultimo appuntamento a TricaseLECCE - Domani, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 12.30, al via la terza ed ultima tappa di A noi non succede, l'evento che ... corrieresalentino.it