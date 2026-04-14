A Mugnano, presso il liceo Segrè, si svolge un progetto promosso dalla Città Metropolitana di Napoli che coinvolge gli studenti in una simulazione di guida in stato di ebbrezza. Durante l’attività, i ragazzi indossano visori che riproducono le condizioni di un guidatore alterato, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla sicurezza stradale e sulla prevenzione degli incidenti. L'iniziativa mira a far comprendere le conseguenze di comportamenti rischiosi alla guida.

A Mugnano il progetto della Città Metropolitana di Napoli: studenti sperimentano la guida in stato di ebbrezza per promuovere sicurezza stradale e prevenzione. “Non avevo percezione delle strada” “Caspita, è davvero difficile guidare ubriachi” “Ora capisco cosa significa guidare dopo aver bevuto solo due bicchieri di birra” “Mi rendo conto che così davvero metto a rischio la mia vita e anche quella degli altri”. Queste sono alcune delle testimonianze degli studenti del liceo Emilio Segrè di Mugnano di Napoli, dopo aver indossato particolari visori che simulano lo stato di ebbrezza messi a disposizione dall’Asl Napoli 2 Nord, nell’ambito dell’incontro promosso dalla Città Metropolitana di Napoli per il progetto “Guida ResponsabilMente”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Guida ResponsabilMente al liceo Segrè di Mugnano: studenti alla prova visori

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