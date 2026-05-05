Guerre Stellari conquista Milano | il negozio che diventa ' tempio' di Star Wars con giochi gadget e attività

A Milano, un negozio dedicato al collezionismo si è trasformato temporaneamente in un punto di riferimento per gli appassionati di Star Wars, accogliendo esclusivamente prodotti come giochi, gadget e attività legate alla saga. L’iniziativa ha attirato numerosi visitatori, che hanno potuto immergersi completamente nell’universo della celebre saga cinematografica. La trasformazione del negozio ha rappresentato un’occasione speciale per gli appassionati di celebrare e scoprire novità e collezioni dedicate.

C'è un negozio a Milano, dedicato agli amanti del collezionismo, che per un'occasione speciale si è trasformato accogliendo interamente ed esclusivamente l'universo Star Wars. Si tratta del Funside Navigli, che proprio il 4 maggio ('May the fourth be with you'), si è presentato alla folla in una.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Pisa invasa dai personaggi di Guerre Stellari: grande successo per “Star Event”Pisa, 4 maggio 2026 – Per due giorni Pisa si è trasformata in un vero e proprio set da “Guerre Stellari”. Pisa in clima 'Guerre Stellari': successo per lo Star Event in centroPer due giorni Pisa si è trasformata in un vero e proprio set da 'Guerre Stellari'.