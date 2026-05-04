Per due giorni, Pisa ha ospitato l’evento “Star Event”, che ha attirato numerosi appassionati dei film di “Guerre Stellari”. Durante questa manifestazione, le strade della città sono state riempite da figuranti in costumi e da elementi scenici ispirati alla saga. Sono stati organizzati incontri, workshop e mostre dedicati alla serie, attirando visitatori da diverse zone. L’iniziativa si è svolta tra il 3 e il 4 maggio, coinvolgendo un ampio pubblico di appassionati.

Pisa, 4 maggio 2026 – Per due giorni Pisa si è trasformata in un vero e proprio set da “Guerre Stellari”. Un'invasione di appassionati e cosplayer provenienti da tutta Italia si è riversata nelle strade del centro nel ponte del primo maggio per l'edizione numero 10 di “Star Event”, l'evento dedicato a tutti gli appassionati del mondo Star Wars organizzato da Confcommercio Pisa, Collego ed EmPisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, il contributo di Giusti Auto e BCC Banco Fiorentino e la partecipazione di Telethon. Sabato 2 domenica 3 maggio...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pisa invasa dai personaggi di Guerre Stellari: grande successo per “Star Event”

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