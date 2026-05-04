Pisa in clima ' Guerre Stellari' | successo per lo Star Event in centro

Durante il ponte del Primo Maggio, il centro di Pisa si è riempito di appassionati e cosplayer provenienti da varie parti d’Italia per celebrare la decima edizione di 'Star Event'. Per due giorni, le vie della città si sono trasformate in un set ispirato a 'Guerre Stellari', attirando numerosi partecipanti che hanno condiviso la passione per il franchise in un’atmosfera che ha coinvolto grandi e bambini.

Per due giorni Pisa si è trasformata in un vero e proprio set da 'Guerre Stellari'. Un'invasione di appassionati e cosplayer provenienti da tutta Italia si è riversata nelle strade del centro nel ponte del Primo Maggio per l'edizione numero 10 di 'Star Event', l'evento dedicato a tutti gli.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Star EventIl ponte del Primo Maggio a Pisa sarà all'insegna di un evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. Nell’estrema destra polacca è spuntato un nuovo partito che ha un nome di Guerre stellariLa sentenza non è ancora stata eseguita, ma una possibile esclusione dal registro significherebbe che Nuova speranza non potrebbe partecipare alle...