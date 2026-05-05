Guerra sul glifosato

Negli ultimi mesi si è riacceso il dibattito sul glifosato, un erbicida ampiamente utilizzato in agricoltura. Nonostante sia stato classificato come probabile cancerogeno dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, le campagne di comunicazione europee non hanno approfondito questa questione. La questione rimane aperta e al centro di discussioni tra esperti, enti regolatori e agricoltori.

Il glifosato è un erbicida potentissimo e cancerogeno ma così non viene narrato dalle "campagne marketing" europee. A denunciare la comunicazione edulcorata sul diserbante è stata anche una giornalista americana, Stacy Malkan, che ha raccontato il caso della Modern Ag Alliance. Presentata come coalizione di oltre 100 organizzazioni agricole, è in realtà sostenuta finanziariamente dalla Bayer per una campagna di comunicazione a favore del diserbante. In questo momento, costruire consenso pubblico (e politico) attorno al glifosato, servirebbe al colosso tedesco (che ha acquisito nel 2018 la Monsanto e il marchio di diserbante Roundup) per difendersi dalle cause legali, sostenendo che le autorizzazioni regolatorie bastino a escludere ogni responsabilità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guerra sul glifosato American Pesticides You Should Avoid At All Cost Notizie correlate Scienziato licenziato dopo studio sul glifosato: allarme autonomiaUn'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle ha acceso i riflettori su un caso che potrebbe mettere in discussione l'autonomia della ricerca... Termoli, allarme glifosato nei parchi: l’opposizione chiede verità? Cosa sapere Consiglieri di Termoli presentano interpellanza urgente per glifosato rilevato il 7 aprile in varie vie.