A Termoli, i consiglieri comunali hanno presentato un’interpellanza urgente dopo aver rilevato la presenza di glifosato in alcuni parchi cittadini lo scorso 7 aprile. L’attenzione si concentra sui risultati delle analisi effettuate e sulle conseguenze per la salute pubblica. La questione ha suscitato il timore tra i residenti, portando alla richiesta di chiarimenti ufficiali da parte delle autorità locali.

? Cosa sapere Consiglieri di Termoli presentano interpellanza urgente per glifosato rilevato il 7 aprile in varie vie.. L'opposizione chiede misure cautelative per scuole e parchi in vista del Consiglio del 29 aprile.. I consiglieri comunali Scurti, Vigilante, Orlando, Mileti e Stumpo hanno presentato un’interpellanza urgente a Termoli per indagare la presenza di glifosate in campioni di erba secca prelevati lo scorso 7 aprile in Via Volturno, Via Madonna delle Grazie e Via al Ticino. La richiesta di chiarimenti arriva dopo che le analisi condotte su tali aree urbane avrebbero evidenziato concentrazioni significative della sostanza, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica e la sicurezza ambientale in zone costantemente frequentate da famiglie, bambini e animali domestici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Termoli, allarme glifosato nei parchi: l’opposizione chiede verità

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