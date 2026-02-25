Scienziato licenziato dopo studio sul glifosato | allarme autonomia

Un’interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle ha acceso i riflettori su un caso che potrebbe mettere in discussione l’autonomia della ricerca scientifica in Italia. Il senatore Pietro Lorefice ha depositato oggi un atto al Governo per chiedere chiarimenti sul licenziamento di Daniele Mandrioli dall’Istituto Ramazzini, avvenuto a ridosso della pubblicazione del Global Glyphosate Study. Questo studio, che evidenziava criticità sull’uso del glifosato, ha sollevato sospetti sulla trasparenza delle decisioni scientifiche quando entrano in gioco interessi economici e politici. La vicenda assume particolare rilievo perché Mandrioli è un ricercatore noto per il suo impegno nella prevenzione del cancro e delle malattie ambientali. La coincidenza temporale tra la pubblicazione dello studio e il suo licenziamento ha spinto Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie, a chiedere al Governo di chiarire le motivazioni di questa decisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Daniele Mandrioli licenziato da Ramazzini di Bologna dopo aver provato legame tra cancro ed erbicida glifosato, scienziati: “Ente spieghi ragioni”

Glifosato, ritirato dopo 25 anni lo studio diventato “pietra miliare” che difendeva l’erbicida Roundup

Temi più discussi: Scienziato licenziato dopo lo studio su glifosato e cancro, il Ramazzini: Le pressioni ci sono, ma non incidono sulle scelte; Daniele Mandrioli, che ha svelato il legame fra glifosato e cancro (sfidando le lobby), è stato licenziato? Gli scienziati: vogliamo trasparenza; Scienziato rimosso dopo ricerca su erbicida e tumori: la comunità chiede chiarezza; Ricercatore autore dello studio su glifosato e tumori lascia il Ramazzini.

Scienziato licenziato dopo lo studio su glifosato e cancro, il Ramazzini: «Le pressioni ci sono, ma non incidono sulle scelte»La direttrice emerita Belpoggi dopo il licenziamento di Daniele Mandrioli: «La ricerca andrà avanti. I motivi del licenziamento di Mandrioli? Non li conosco» ... corrieredibologna.corriere.it

Istituto Ramazzini, Daniele Mandrioli licenziato dopo le scoperte su glifosato e cancro: «Troppe pressioni da produttori e lobby»L'addio dell'ex direttore del Centro di ricerca è diventato un caso finito anche su «Le Monde». «Avevamo bisogno della massima protezione, in 15 anni di ricerche mai subito attacchi così violenti» ... corrieredibologna.corriere.it

Scienziato contro il glifosato: “Fatto fuori dalle lobby” (di Nicola Borzi) - facebook.com facebook