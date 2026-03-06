Guerra Israele-Usa-Iran missili su Tel Aviv e Teheran Trump ai curdi | Attaccate – La diretta

Nella notte del 6 marzo 2026, l’Iran ha lanciato missili e droni contro Tel Aviv, rispondendo a un attacco dell’IDF su Teheran. In risposta, altri missili sono stati indirizzati sulla capitale iraniana. La situazione ha coinvolto anche gli Stati Uniti, con comunicazioni tra le parti e dichiarazioni di Trump ai curdi, che invitava a un’azione militare.

Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. L’esercito americano ha detto di aver affondato più di 30 navi iraniane, mentre due hotel sono stati colpiti in Bahrein dai missili e dai droni di Teheran. Intanto l’Arabia Saudita ha detto di aver intercettato altri missili diretti contro le basi Usa nel paese. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incoraggiato i curdi ad attaccare l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incoraggiato le forze curde iraniane in Iraq a lanciare attacchi contro l’Iran. Sulla possibilità che le forze curde iraniane entrino in Iran, Trump ha dichiarato a Reuters: «Penso che sia meraviglioso che vogliano farlo, sarei completamente a favore». 🔗 Leggi su Open.online

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guerra Israele Usa Iran missili su Tel....

Temi più discussi: Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Guerra all'Iran, le ragioni dell'attcco con l'incognita del futuro; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato.

Cosa comporta la guerra Israele-Usa all’Iran, l’analisi: Cambio di regime è impossibile senza il popoloLa guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi fondamenti ... fanpage.it

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Cosa vogliono Usa e Israele. L’Italia e la guerra. Paralimpiadi al via x.com

Il conflitto tra USA, Israele e Iran non è solo una guerra di missili. È uno scontro che sta riscrivendo le alleanze finanziarie globali, e la mossa più clamorosa arriva da Pechino: la Cina congela i prestiti e svende i bond del Golfo. Un terremoto silenzioso dai mili - facebook.com facebook