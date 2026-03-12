Due esplosioni si sono verificate a Erbil, mentre le forze antiaeree hanno intercettato alcuni droni. Nel frattempo, il presidente del parlamento iraniano ha minacciato che l’Iran abbandonerà ogni moderazione se Stati Uniti o Israele attaccheranno una delle sue isole nel Golfo. La situazione rimane tesa con nuove minacce provenienti da Teheran.

ROMA – Due esplosioni sono state udite sopra Erbil, nella regione semi-autonoma curda nel nord dell’Iraq, mentre le difese aeree intercettavano droni sopra la città. Erbil ospita la base italiana colpita stanotte e diverse strutture militari e diplomatiche statunitensi. MELONI – La premier, Giorgia Meloni, sui social ha scritto: “Continuo a seguire con attenzione quanto accaduto alla nostra base di Erbil, sono in costante contatto con i ministri Tajani e Crosetto per monitorare la situazione. A nome del Governo e mio personale esprimo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, rimasti illesi a seguito dell’attacco: l’Italia è orgogliosa del coraggio e della professionalità che mettono nel lavorare quotidianamente per la pace e la sicurezza nei molti teatri di crisi”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Guerra in Iran: due esplosioni a Erbil. Antiaerea intercetta i droni. Ghalibaf a Usa e Israele: “Pronti a tutto se attaccate le isole”

