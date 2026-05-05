Nelle ultime ore si sono verificati episodi di tensione tra Iran e Emirati Arabi Uniti, con il lancio di missili iraniani contro un cargo e obiettivi negli Emirati. Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver riaperto il passaggio nello stretto di Hormuz, sottolineando di possedere armi e munizioni di livello superiore e avvertendo che un attacco alle navi americane avrebbe conseguenze gravi per l’Iran.

«L’Iran sarà spazzato via dalla terra se attaccherà le navi americane. Abbiamo più armi e munizioni, e di qualità decisamente superiore» avverte, dopo ore di tensione nello Stretto, il presidente americano Donald Trump. L'ammiraglio Bradley Cooper, capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, assicura: «Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio nello Stretto di Hormuz per garantire il libero transito». Ma la situazione è ancora confusa e si teme una ripresa del conflitto. Doveva essere il giorno della speranza dopo che Trump aveva annunciato l’operazione Project Freedom: la Marina americana da ieri è schierata per scortare le navi mercantili bloccate a causa della chiusura dello Stretto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra, missili iraniani su un cargo e sugli Emirati. Gli Usa: abbiamo riaperto Hormuz

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