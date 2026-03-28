Nelle ultime ore si registrano nuovi attacchi militari nella regione, con missili sparati sugli Emirati Arabi Uniti e l’Oman. Una base statunitense in Arabia Saudita è stata colpita, causando feriti tra i militari presenti. Nel frattempo, gruppi Houthi hanno lanciato razzi su Israele dallo Yemen, mentre la situazione tra Iran e altri paesi continua a evolversi senza segnali di cessate il fuoco.

Roma, 28 marzo 2026 – Mentre si muove la diplomazia, la via delle armi continua ad essere l’unica in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il Pentagono valuta l’invio di altri 10mila soldati sul campo. Non abbastanza per un'invasione, ma un numero sufficiente per occupare almeno una delle isola di Teheran, e mettere al sicuro l'uranio iraniano. Intanto l’Idf ha lanciato una nuova operazione “contro obiettivi del regime” in Iran. Esplosioni si registrano vicino alla capitale. La Repubblica Islamica replica attaccando i Paesi del Golfo: missili e droni hanno solcato i cieli degli Emirati Arabi nella notte, mentre un raid ha colpito una base aerea in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, ultime notizie. Missili sul Emirati e Oman, colpita base Usa in Arabia: militari feriti. Gli Houthi entrano in guerra: lancio di razzi su Israele dallo Yemen

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Iran Struck Saudi Arabia's Capital, Five Gulf Nations, and Every US Base in the Region — In One Day.

Una selezione di notizie su Gli Houthi

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«Affermiamo che abbiamo il dito sul grilletto». Gli Houthi hanno avvertito di essere pronti a un intervento militare diretto nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, delineando le condizioni che potrebbero indurli a intervenire. Il portavoce militare Houthi # - facebook.com facebook

L'Iran, dopo il blocco di Hormuz, minaccia le navi che transitano nello stretto del Mar Rosso. Gli Houthi sono pronti a prendere il controllo dello Stretto di Bab al-Mandab in caso di attacco USA all'isola di kharg. Le navi sarebbero costrette a deviare attraverso S x.com