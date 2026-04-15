Visite gratis dal veterinario un giorno a settimana per le persone in difficoltà Ecco come prenotare

A partire da questa settimana, una giornata specifica sarà dedicata alle visite veterinarie gratuite per animali domestici di persone in difficoltà. L'iniziativa si svolge una volta alla settimana e permette ai proprietari di prenotare un appuntamento senza costi. La campagna mira a offrire supporto alle famiglie che non possono permettersi cure veterinarie e si svolge nel comune di Scandicci, vicino a Firenze.

Scandicci (Firenze), 15 aprile 2026 – Un giorno della settimana dedicato a curare pro bono i ‘pelosi’ delle persone bisognose. E’ la lodevole iniziativa messa in piedi dal dottor David Calzolai, lo storico veterinario del Vingone, insieme alla sezione fiorentina della Lida, la lega italiana per i diritti degli animali, guidata dal presidente Stefano Corbizi. Un’idea intorno alla quale Calzolai stava girando da tempo; alla fine è diventata realtà grazie al supporto dell’associazione che si occuperà di raccogliere le adesioni, di dare tutte le informazioni alle persone che dovranno comunque inviare la loro dichiarazione Isee per accedere alla visita gratuita.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Visite gratis dal veterinario, un giorno a settimana per le persone in difficoltà. Ecco come prenotare Prevenzione donna: visite ed esami gratuiti in oltre 250 ospedali italiani, dal 22 al 29 aprile. Ecco dove e come prenotareDal 22 al 29 aprile torna la (H) Open Week sulla salute della donna: consulti, screening e colloqui gratuiti in tutta Italia per promuovere la... Liste d’attesa chiuse, il calvario di chi non riesce a prenotare le visite: “Grossi ritardi per le urgenze di risonanze e dermatologie. Impossibile prenotare per mammografie e colonscopie”Il caso dell'impossibilità di prenotare visite mediche col sistema sanitario è stato riportato alla ribalta da Pietro Vignal Mammografie bilaterali...