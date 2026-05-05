Guasto tecnico in viale Trastevere tram 3 e 8 bloccati | lunga coda di mezzi

A viale Trastevere, a Roma, si è verificato un guasto tecnico che ha causato il blocco di alcuni tram, tra cui il numero 3 e 8. La strada si è riempita di mezzi fermi e passeggeri che sono scesi dai convogli, creando una lunga coda di veicoli in attesa di ripristino. La circolazione dei mezzi pubblici nella zona è rimasta sospesa per alcuni minuti.

Roma, 5 maggio 2026 – Una lunga coda di tram bloccati lungo viale Trastevere, con passeggeri scesi in strada e autisti fermi sulla corsia dedicata. È quanto accaduto a Roma a causa di un guasto tecnico che ha interessato la linea 3, costringendo anche gli altri mezzi in arrivo subito dopo a interrompere la corsa. Il problema ha provocato disagi anche sulla linea 8, con una scia di tram fermi lungo il tracciato. Durante l’interruzione, Atac ha comunicato la sostituzione della linea con bus lungo l’intera tratta. Servizio ripristinato. Il guasto è stato poi risolto e il servizio è tornato regolare sull’intero percorso. Le linee 3 e 8 hanno ripreso la circolazione dopo lo stop tecnico che aveva paralizzato il traffico tranviario nell’area di Trastevere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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