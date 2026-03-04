incidente tram a milano buco nelle immagini di sorveglianza e ipotesi guasto tecnico dietro al deragliamento

Un incidente ha coinvolto un tram a Milano, con le immagini di sorveglianza che mostrano un'anomalia prima del deragliamento. Le telecamere hanno catturato un possibile guasto tecnico che potrebbe aver causato l'incidente. Le autorità stanno analizzando le registrazioni per chiarire quanto accaduto e determinare eventuali responsabilità. Nessun dettaglio su persone coinvolte o altre circostanze è stato ancora comunicato.

Non soltanto il malore del conducente, ma anche un guasto tecnico potrebbe aver contribuito al deragliamento del tram a Milano. Nelle indagini sul disastro che ha causato due vittime e 54 feriti si fa largo l’ipotesi di “eventuali malfunzionamenti tecnici”, che spiegherebbero il buco nelle immagini della telecamera frontale del convoglio. Una concomitanza che sarà chiarita dall’analisi della scatola nera. Lo spegnimento della telecamera Il possibile blackout della telecamera è stato rilevato dagli accertamenti sul video dell’incidente del tram avvenuto a Milano il 27 febbraio e riportato nel decreto di sequestro notificato all’azienda di trasporti meneghina, Atm. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Deragliamento a Milano, autista: "Ho avuto un malore" ma c'è ipotesi "guasto a sistemi di velocità e scambio" al nuovo TramlinkIl mezzo deragliato apparteneva alla flotta dei nuovissimi Tramlink, arrivati da poco a Milano e prodotti dall'azienda Stadler Valencia.

Tram deragliato a Milano, due morti e 48 feriti: l’ipotesi di un guasto al freno d’emergenza dopo il malore dell’autista(Adnkronos) – Sono state acquisite le immagini delle telecamere di bordo del tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è...

Il conducente del tram deragliato a Milano: Ho preso una botta al piede, poi sono svenutoIl conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente ... fanpage.it

Tram deragliato a Milano, le telecamere non hanno ripreso i secondi finali: blackout prima dell’incidenteLe telecamere installate sul tram che, venerdì 26 febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente a Milano non avrebbero ripreso gli ultimi istanti prima ... fanpage.it

Tram deragliato a Milano, identificata la seconda vittima dell’incidente dopo un clamoroso scambio di persona: l'inchiesta va verso altri indagati oltra al conducente del mezzo x.com