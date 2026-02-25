NCC ubriaco investe un 79enne in viale Trastevere e fugge I testimoni di Porta Portese lo inchiodano

Un conducente di un veicolo Ncc, sotto l’effetto di alcol, ha investito un 79enne in viale Trastevere e si è dato alla fuga. La vittima stava attraversando la strada in sella al suo motorino quando è stato colpito. Testimoni di Porta Portese hanno riconosciuto l’autista e hanno fornito dettagli utili alle forze dell’ordine. La scena ha attirato l’attenzione di passanti nelle vicinanze, mentre la polizia cerca di rintracciare il responsabile.

Il conducente del veicolo, al quale è stata ritirata la patente, è stato denunciato. Il ferito trasportato in ospedale Ubriaco al volante di un van Ncc si è scontrato con un anziano che era in sella a un motorino e poi è scappato. A inchiodarlo sono stati i testimoni, avventori del vicino mercato di Porta Portese. Sono stati loro a segnalare quanto accaduto alla polizia locale, che ha poi bloccato e denunciato il 45enne italiano. I fatti sono accaduti domenica 22 febbraio su viale Trastevere, all'altezza di via Federico Rosazza. Secondo quanto appreso, intorno alle 15 l'uomo alla guida del veicolo, adibito al noleggio con conducente, si è dato alla fuga senza prestare soccorso dopo l'impatto che ha coinvolto il mezzo a due ruote condotto da un 79enne, rimasto ferito. 🔗 Leggi su Romatoday.it

