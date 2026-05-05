La Guardia di finanza si è recata oggi a Palazzo Marino per un'ispezione riguardante l'arena di hockey installata in occasione delle Olimpiadi. La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta conducendo un'istruttoria per verificare eventuali danni all’erario. Non sono state rese note altre informazioni sui soggetti coinvolti o sui risultati preliminari dell’indagine.

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti "extracosti" coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto si è appreso in merito ad un'attività della Gdf di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano. A fine febbraio scorso, era emerso da notizie di stampa che Evd Milan Srl, del gruppo Eventim, ossia la multinazionale proprietaria dell'Arena, avrebbe richiesto 134 milioni di euro di "extra costi" rispetto a quelli preventivati, da coprire, dunque, con finanziamenti pubblici da parte degli enti statali coinvolti nella gestione dell'evento olimpico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guardia di finanza a Palazzo Marino: ipotesi danno erariale per l'arena di hockey delle Olimpiadi

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