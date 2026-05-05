La procura della Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta sull'Arena Santa Giulia, focalizzandosi su possibili danni erariali. Si sta verificando se siano stati utilizzati oltre 130 milioni di euro di fondi pubblici per coprire costi aggiuntivi legati ai lavori di costruzione o gestione dell'impianto. L'indagine riguarda le modalità di utilizzo di queste risorse e le eventuali irregolarità nella gestione dei finanziamenti pubblici.

La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia sta indagando con un'istruttoria per ipotesi di danno erariale sull'Arena Santa Giulia, che ha ospitato l'impianto di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi invernali, per i cosiddetti "extracosti" coperti da finanziamenti pubblici per oltre 130 milioni di euro. È quanto si è appreso in merito ad un'attività della Gdf di Milano che sta acquisendo, attraverso un ordine di esibizione, documenti negli uffici del Comune di Milano. Secondo gli accordi l'impianto, che ha ospitato il torneo olimpico dell'hockey maschile, doveva essere costruito dal colosso privato tedesco Eventim, di cui fa parte anche il promotore di eventi TicketOne, senza l'uso di fondi pubblici.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arena Santa Giulia, il pm della Corte Conti indaga per "danno erariale"

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