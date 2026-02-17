Scazzottate e colpi proibiti l’Hockey infiamma l’Arena Santa Giulia ma preoccupa gli organizzatori
L’Hockey ha scatenato un caos all’Arena Santa Giulia di Milano, dove le risse e gli scontri violenti sono scoppiati durante la partita di ieri sera. La causa sono state alcune provocazioni tra i giocatori, che hanno portato a una serie di spintoni e urla, trasformando il match in un vero e proprio campo di battaglia. Gli organizzatori sono preoccupati per la sicurezza, poiché le tensioni sono aumentate rapidamente e hanno coinvolto anche alcuni spettatori. Durante l’evento, alcuni calci e colpi sono stati scambiati tra le due squadre, creando un’atmosfera tesa e pericolosa.
Milano, 17 febbraio 2026 - Vigorosi spintoni (nella migliore delle ipotesi), ma anche mani al collo, accenni di scazzottate fino a vere e proprie risse che finiscono per coinvolgere la maggior parte dei contendenti. La pista di ghiaccio come un ring, succede spesso nelle partite di hockey e poi si riprende a giocare come se nulla fosse successo. Questo avviene soprattutto nella NHL, la Lega Professionistica dei supercampioni milionari nordamericani. Talento e muscoli con il “pepe“ dei colpi proibiti. Tutto tollerato. Ma nel torneo olimpico tutto ciò non dovrebbe essere ammesso, e il condizionale è d’obbligo perché poi gli arbitri talvolta chiudono un occhio, anche due. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Colpi proibiti, bastonate e scazzottate, il Cio condanna i ‘bad boys’ picchiatori dell’hockey: “Dov’è il fair play olimpico?”Il Comitato Olimpico Internazionale ha condannato i comportamenti violenti dei giocatori di hockey, che si sono resi protagonisti di colpi proibiti e risse durante le partite.
Donald Trump domenica sarà a Milano sugli spalti dell'arena di Santa Giulia a tifare le stelle della sua Nhl, nel caso in cui il team Usa dovesse riuscire a giocarsi l'oro dell'hockey su ghiaccio maschile.
La situazione fuori dall'Arena Santa Giulia a #Milano al termine delle partite di hockey, tantissime persone aspettano l'autobus navetta visto che la stazione più vicina (Rogoredo) dista oltre 30 minuti a piedi IG madeejits x.com