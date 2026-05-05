Guancia Volley Academy | svanisce il sogno Serie B dopo il 3-0 a Volla

La Guancia Volley Academy ha perso la possibilità di accedere alla Serie B dopo aver subito una sconfitta per 3-0 in trasferta contro Volla. I parziali molto ravvicinati nei tre set non sono stati sufficienti a cambiare l'esito della partita, nonostante alcuni momenti di equilibrio. Durante l'incontro, sono stati evidenziati errori tecnici che hanno inciso sulla prestazione complessiva della squadra di Modica.

? Cosa scoprirai Perché i parziali così stretti non sono bastati a ribaltare il match?. Quali errori tecnici hanno condizionato la prestazione della squadra di Modica?. Chi è il giovane talento convocato per il Trofeo dei Tre Mari?. Come cambierà il percorso della società dopo la fine della corsa?.? In Breve Parziali dei set a Volla: 25-23, 25-21 e 25-23.. Palleggiatore Christian Converso convocato per la Campania al Trofeo dei Tre Mari.. Ultima partita stagionale in casa contro Ischia Volley il 9 maggio alle 16:30.. La Guancia Volley Academy vede svanire il sogno della Serie B dopo la sconfitta in trasferta contro la Volley Volla per 3-0, conclusasi con i parziali di 25-23, 25-21 e 25-23.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guancia Volley Academy: svanisce il sogno Serie B dopo il 3-0 a Volla Notizie correlate Guancia Volley Academy sconfitta a VollaTrasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara... Leggi anche: Guancia Volley Academy, vittoria al tie-break contro Volla Tutti gli aggiornamenti Play off, Guancia Volley Academy ko a Volla: sfuma il sogno promozioneTerza sconfitta consecutiva per gli atripaldesi di coach Modica, battuti 3-0: decisivi i dettagli nei finali di set. Ultima gara senza obiettivi, ma resta una stagione di crescita e il talento di Conv ... orticalab.it Guancia Volley Academy, arriva il triplete in prima divisioneGuancia Volley Academy continua a crescere e a consolidarsi come una delle realtà più interessanti del panorama pallavolistico locale ... today.it