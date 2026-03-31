Guancia Volley Academy vittoria al tie-break contro Volla

Nel secondo turno dei play-off, la Guancia Volley Academy ha ottenuto una vittoria al tie-break contro il Volley Volla. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2, seguendo set combattuti e alternati, con i parziali di 25-16, 20-25, 25-19, 24-26 e 15-9. La squadra ha dimostrato carattere e maturità nel corso della sfida, conclusa al quinto set.

Un successo conquistato tra le mura della palestra "N. Adamo" di Atripalda Prestazione di carattere e maturità per la Guancia Volley Academy che, nel secondo turno dei play-off, supera il Volley Volla al termine di una sfida intensa e combattuta, imponendosi per 3-2 (25-16; 20-25; 25-19; 24-26; 15-9). Un successo di grande peso specifico, conquistato tra le mura amiche della palestra “N. Adamo” di Atripalda, gremita in ogni ordine di posto e trascinante per tutta la durata dell’incontro. Il match ha evidenziato la solidità tecnica e mentale del gruppo guidato da coach Modica, capace di interpretare con lucidità i momenti chiave della gara.... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Guancia Volley Academy, vittoria al tie-break contro Volla Articoli correlati Guancia Volley Academy ko: la squadra atripaldese cede al tie break contro SessaSeconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le... Guancia Volley Academy sconfitta a VollaTrasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Vittoria al tie-break nei play-off per la Guancia Volley Academy; Guancia Volley Academy, partenza vincente nei play-off; Guancia Volley Academy, debutto vincente nei play-off: Afragola ko al tie-break; Guancia Volley Academy, De Prisco: Afragola avversario ostico, contro Volla sarà battaglia. Guancia Volley Academy batte Volla 3-2Prestazione di carattere e maturità per la Guancia Volley Academy che, nel secondo turno dei play-off, supera il Volley Volla al termine di una sfida intensa e combattuta, imponendosi per 3-2 (25-16; ... irpinia24.it Playoff Serie C Maschile Guancia Volley Academy vs Volley Volla Ore 18:30 Palestra N. Adamo — Atripalda (AV) Venite a sostenerci #volleyvolla #playoff #seriecmaschile #volley #pallavolo - facebook.com facebook