Guancia Volley Academy sconfitta a Volla

La Guancia Volley Academy ha perso 3-1 contro il Volla, in un match deciso da alcuni errori nel secondo set. La squadra di Atripalda è arrivata in campo determinata, ma ha commesso troppi sbagli che hanno facilitato la rimonta degli avversari. Il Volla ha approfittato delle occasioni e ha conquistato punti importanti nel finale di ogni set. La formazione atripaldese cerca ora di migliorare la concentrazione in vista della prossima partita, che si giocherà tra due settimane in casa.

Trasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara combattuta ma caratterizzata da diversi passaggi a vuoto per la formazione atripaldese. I parziali (25-20, 20-25, 25-18, 26-24) raccontano di una sfida intensa, giocata a strappi, nella quale i padroni di casa hanno saputo essere più lucidi nei momenti decisivi. La posta in palio era altissima: con questa vittoria i napoletani salgono a 30 punti in classifica, operando il sorpasso proprio sulla squadra di coach Modica, ferma a 29 punti e con una gara disputata in più.