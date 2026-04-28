Durante un episodio del podcast “Mamma dilettante”, condotto da Diletta Leotta, Giulia De Lellis ha condiviso di aver pianto in bagno a causa di Tony Effe. La influencer ha raccontato dettagli sulla sua gravidanza e sul rapporto con l’artista, senza celare le emozioni provate in quel momento. La conversazione ha aperto uno scorcio sulla sua esperienza personale, con parole sincere e dirette.

Giulia De Lellis si è raccontata senza filtri nel podcast “ Mamma dilettante ” condotto da Diletta Leotta, svelando un lato inedito della sua gravidanza e del rapporto con Tony Effe. T ra confessioni intime e aneddoti quotidiani, l’influencer con oltre 5,6 milioni di follower ha dipinto un ritratto autentico di come ha vissuto i mesi dell’attesa di Priscilla, la figlia nata dalla relazione con il trapper romano. Seduta sul divano bianco dello studio, De Lellis ha affrontato un tema che molte donne conoscono bene ma di cui si parla ancora poco: l’impatto degli ormoni durante la gravidanza. “ Tony è stato un angelo “, ha esordito l’ex gieffina, introducendo però quello che sarebbe diventato il passaggio più discusso dell’intervista.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Giulia De Lellis in lacrime: “Chiusa in bagno per colpa di Tony Effe”. Ecco cosa è successo

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